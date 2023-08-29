



Что длина пальцев говорит о сексуальности и шансах облысеть

По мнению экспертов, длина ваших пальцев может показать, насколько вы здоровы , и указать, подвержены ли вы риску развития определенных заболеваний.

Особый интерес представляет длина указательных пальцев по сравнению с безымянными. У мужчин, как правило, более длинные безымянные пальцы, а у женщин они примерно одинаковые.



По данным Карла Пинцки из Норвежского университета науки и технологий, длина пальцев определяется еще в утробе матери и зависит от количества тестостерона. Длинные указательные пальцы показывают, что человек подвергся воздействию более низкого уровня тестостерона еще до своего рождения.



По словам ученого, если у вас длинные указательные пальцы, вы лучше справляетесь с задачами на вербальную память, такими как запоминание списков слов, но при этом у вам будет сложнее добиться успехов в спорте и задачах на пространственное восприятие. Однако, как показало исследование 2008 года, более длинные пальцы также связан с повышенным риском развития остеоартрита коленного и тазобедренного суставов у женщин.



Ученые утверждают, что вероятность облысения у мужчин в шесть раз выше, если безымянный палец длиннее указательного. Ученые провели исследование 240 мужчин старше 37 лет, у которых диагностирована андрогенетическая алопеция и обнаружили, что мужчины, у которых указательный палец на правой руке короче безымянного, с большей вероятностью облысеют. У таких мужчин вырабатывается чрезмерный уровень полового гормона дигидротестостерона, что также влияет на здоровье сердца.



Длина пальцев также может указывать на сексуальность человека, показало другое исследование. Исследовательская группа из Университета Эссекса изучила пары однояйцевых близнецов, и обнаружила, что в среднем у гомосексуальных людей разница в длине указательного и безымянного пальцев больше.



Исследование показало, что из 18 пар близнецов женского пола у близняшки-лесбиянки руки были более “типичными для мужчин”, чем у ее сестры-натуралки. В 14 парах близнецов-мужчин у близнеца-гея руки были немного более “типичными для мужчин”, чем у их гетеросексуального брата, но разница между ними не рассматривалась как значительная.