



Cмогут ли США удержать Иран от захвата коммерческих танкеров

Контингент из более чем 3000 военнослужащих и морских пехотинцев США вошел в воскресенье в Суэцкий канал, поскольку администрация Байдена взвешивает варианты сдерживания Ирана от захвата коммерческих танкеров в регионе Персидского залива.



26-я экспедиционная группа морской пехоты вместе с моряками и морскими пехотинцами из группы готовности к десантированию во главе с авианосцем «Батаан» и в сопровождении десантного корабля «Картер Холл» обеспечат «большую гибкость и морские возможности» базирующейся в Бахрейне 5-й дивизии Соединенных Штатов.



Пентагон хранит молчание о том, как именно он собирается задействовать морских пехотинцев, но их прибытие, по мнению эспертов, является частью более широкого наращивания сил США в регионе, которое представители министерства обороны назвали ответом на возобновившиеся попытки Ирана захватить коммерческие танкеры.



Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники министерства обороны в координации с Белым домом дорабатывают предложения о расширении правовых полномочий, чтобы военные могли более непосредственно вмешиваться и предотвращать захват Ираном коммерческих танкеров.



По словам чиновников, если администрация Байдена полностью одобрит это более широкое предложение, оно может использовать собственные органы самообороны вооруженных сил, чтобы позволить военно-морским и военно-воздушным силам США защищать танкеры под иностранными флагами от актов агрессии со стороны Ирана.