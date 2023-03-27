



Золотые запасы России выросли после введения Западом санкций

Центральный банк России сообщил, что за последний год его запасы золота в слитках выросли на 1 млн унций, поскольку он скупал золото в условиях западных санкций, пишет Bloomberg.



Банк России сообщил, что на конец февраля у него было 74,9 млн унций золота, что увеличилось по сравнению с 73,9 млн унций годом ранее. По данным Банка России, эти запасы золота оцениваются в $135,6 млрд.



Увеличение запасов слитков соответствует примерно десятой части объема производства золота в России, занимающей по нему второе место в мире. Центральный банк когда-то был крупнейшим суверенным покупателем золота, забирая почти всю добычу страны, прежде чем приостановить закупки в начале 2020 года. Вскоре после вторжения России в Украину центральный банк возобновил закупки, но это первое свидетельство того, сколько золота он приобрел.



За 12 месяцев по февраль общий объем валютных и золотых резервов Банка России снизился до $574 млрд с $617 млрд. Санкции США, наложенные на валютные резервы России, дали некоторым учреждениям повод искать альтернативу доллару.



Центральные банки в целом купили рекордные 1 136 тонн (около 37 млн унций) золота в прошлом году, согласно данным Всемирного золотого совета.