



Зарплаты в технологическом секторе продолжают расти, несмотря на сокращения

На этой неделе Центральное статистическое бюро опубликовало данные о средней зарплате за март, и в них особенно выделяется один пункт – среднемесячная зарплата в сфере высоких технологий достигла рекордных 31 685 шекелей. Уровень 30 000 шекелей был преодолен в феврале этого года, а рост за год к марту составил 6%.



Цифры выглядят удивительными, учитывая трудности, с которыми сталкивается технологическая индустрия во всем мире. Из-за высокой инфляции в прошлом году средняя заработная плата в сфере высоких технологий в реальном выражении немного ниже пика, достигнутого в феврале 2022 года, но зарплата, похоже, все еще держится лучше, чем можно было ожидать.



Однако, при внимательном рассмотрении цифр обнаруживается менее радужная картина. Многие технологические компании провели массовые увольнения, причем большинство из них сократили младшие должности с низкой заработной платой. Увольнения также в значительной степени затронули вспомогательные отделы, такие как отдел кадров и маркетинг, где опять же, по сравнению с рабочими местами в области исследований и разработок, заработная плата низка.



Генеральный директор Института национальной политики стартапов (SNPI) Ури Габай объяснил, что когда “меняется состав высокотехнологичного населения, средний показатель обязательно повышается”. Другими словами, были сокращены низкооплачиваемые рабочие места, что привело к увеличению средней заработной платы”.



Еще одним фактором, который, по словам Габая, могут привести к росту зарплат, является переговорная позиция рабочих.



“Когда инфляция так высока, как сейчас, люди, обладающие переговорной силой, требуют повышения заработной платы. Правда, позиция на переговорах немного хуже, чем год или два назад, но у этих людей тоже есть ипотечные кредиты, и они чувствуют рост стоимости жизни”, – говорит он.



“Нужно смотреть на реальную зарплату”, – добавляет Габай. “Номинальная цифра заработной платы интересна, но мы смотрим на покупательную способность. Цены выросли и создали ситуацию, при которой происходит эрозия заработной платы”.



SNPI недавно опубликовал свой отчет о человеческом капитале за 2022–2023 годы, в котором раскрывается еще одна тревожная тенденция: в 2022 году в Израиле существенно замедлился рост отрасли. Глобальный экономический спад привел к падению темпов роста человеческого капитала в последнем квартале 2022 года. Были признаки сохранения негативной тенденции в первом квартале этого года.



В отчете также показано, что уровень увольнений высокотехнологичной рабочей силы вырос с 2,2% во второй половине 2021 года до 4,4% во второй половине 2022 года. Первыми жертвами этой волны увольнений стали небольшие компании.



По словам Амита Рапапорта, генерального директора Compete, разработавшей платформу для сравнения зарплат и пособий для технологических работников, рост заработной платы внутри самих компаний также замедляется.



“Раньше среднегодовой рост заработной платы в высокотехнологичных компаниях составлял 2–4%. В 2021 году он подскочил до 8–10%, и это касалось практически всех сотрудников компании, которые имели право на повышение”, – говорит он. “В 2023 году изменились две вещи – надбавка к зарплате предоставляется, если вообще предоставляется, только выдающимся сотрудникам, тем, кто оказывает наибольшее влияние на компанию; и процент вернулся к среднему значению 2-4% и упал с 10%, к которым люди привыкли в высокотехнологичных компаниях”.



Тем не менее, согласно отчету SNPI о человеческом капитале, в мировой технологической отрасли есть признаки восстановления, в том числе рост индекса Nasdaq за последние несколько месяцев, что свидетельствует о положительных тенденциях в отрасли в целом.