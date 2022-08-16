



Вопреки прогнозам: экономика Израиля показала рост

По данным Центрального статистического бюро, ВВП Израиля вырос на 6,8% в годовом исчислении во втором квартале 2022 года.



Как сообщает Globes, это произошло вопреки ожиданиям, которые предсказывали замедление экономического роста после того, как, согласно последней оценке, израильская экономика сократилась на 2,7% в первом квартале.



В Центральном статистическом бюро объясняют сильный рост во втором квартале тем, что происходит возвращение к "постковидной рутине" с восстановлением в секторах туризма, авиации, гостиничного бизнеса, ресторанов и транспортных услуг.



Отмечается, что Израиль продемонстрировал самый высокий рост среди всех стран ОЭСР во втором квартале, опередив Португалию (6,9%), Испанию (6,3%), Канаду (4,8%), США (1,6%) и Германию (1,5%).