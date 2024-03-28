



Visa и Mastercard достигли соглашения на 30 миллиардов долларов

Visa и Mastercard, достигли соглашения на сумму около 30 миллиардов долларов, чтобы ограничить комиссии за обслуживание кредитных и дебетовых карт, при этом часть экономии, вероятно, будет передана потребителям в виде снижения цен.



Объявленное антимонопольное соглашение является одним из крупнейших в истории США, и если оно получит одобрение суда, то разрешит большинство претензий в общенациональном судебном процессе, начавшемся в 2005 году.



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Некоторые критики считают, что оно может быть недостаточно глубоким, утверждая, что экономия будет временной, а тарифы останутся высокими.



Торговцы давно обвиняют Visa и Mastercard в том, что они взимают завышенную плату за проход по карте, или межбанковскую комиссию, когда покупатели пользуются кредитными или дебетовыми картами, и запрещают им с помощью правил "антистайлинга" направлять покупателей к более дешевым средствам оплаты.



По данным Bankrate.com, комиссия за проведение операций обычно включает небольшие фиксированные сборы плюс процент от общей суммы продажи, и в среднем составляет от 1,5 до 3,5 % с каждой операции.



В соответствии с соглашением Visa и Mastercard снизят тарифы на проведение операций не менее чем на четыре базисных пункта - 0,04 процентных пункта - в течение трех лет и обеспечат средний тариф на семь базисных пунктов ниже текущего среднего показателя в течение пяти лет.



Обе карточные сети также согласились ограничить ставки в течение пяти лет и отменить положения, препятствующие росту ставок.

