



В России взорвался очередной НПЗ

В ночь на 23 марта в Новокуйбышевске Самарской области России местные жители сообщили о взрывах на местном НПЗ, а именно, произошла атака беспилотников и два прилета.



Новокуйбышевский НПЗ находится в Самарской области и входит в состав группы НК "Роснефть".



Этот завод отвечает за топливо для реактивных двигателей, масло для ракетоносителей и легковых автомобилей. Около 30 видов продукции предприятия отгружается во многие регионы России и страны ближнего зарубежья.



Завод также является одним из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта – наиболее востребованного в России. Мощность предприятия – 8,3 миллиона тонн нефти.



