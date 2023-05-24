



В РФ после запрета на экспорт из США взлетели цены на контактные линзы

В России резко взлетели цены на контактные линзы после того, как экспорт этого товара был запрещен из США в рамках санкций.



Об этом сообщают российские СМИ.



Уточняется, что стоимость линз таких производителей, как Johnson&Johnson, Alcon и прочих, в среднем поднялась на 1,5-2 раза.



"Если месяц назад пачка 90 штук стоила 4,5 тысячи рублей, то сейчас все 10, в маркетплейсах лишь остатки, новые заказы в магазинах оптики не берут", - сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".



