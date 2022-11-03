



В Израиле зафиксирован резкий рост экспорта

В Израиле экспорт за первые девять месяцев 2022 года вырос на 27,91% до 152,09 млрд шекелей.

В свою очередь, импорт увеличился на 26,6% до 255,46 млрд шекелей.

Коммерческий дефицит составил 103,37 млрд шекелей, увеличившись на 24,71%.

Экспорт в Европу увеличился на 34,97% до 587,09 млрд, импорт на 15,61% до 122,39 млрд.

В Азию экспорт увеличился на 27,3% до 34,96 млрд, импорт - на 30,93% до 69,6 млрд долларов. В Америку экспорт вырос на 26,76% до 44,02 млрд долларов США, а импорт - на 17,71% до 26,56 млрд долларов.