



В Израиле ожидается нехватка свежего куриного мяса

Министерство сельского хозяйства Израиля подсчитало, что в ближайшее время в Израиле может возникнуть нехватка свежего куриного мяса. При этом, как отмечается, замороженной продукции это не коснется.



Нехватка связана с ограниченным количеством рабочих дней в ближайший месяц, что может привести ко временной и небольшой нехватке продукции, сообщает "Аруц Шева".



По данным министерства, временная нехватка свежей курятины начнется сразу после Рош ха-Шана, а также после Суккота, так как праздники выпадают на начало недели, создавая несколько дней, в течение которых не будут работать скотобойни.



В министерстве подчеркнули, что замороженной курятины много.



Несмотря на повышенный спрос на яйца, в настоящее время не ожидается дефицита товара, и ожидается, что местного производства будет достаточно. При необходимости министерство одобрит беспошлинный ввоз яиц.