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В ЕК поделились подробностями о девятом пакете санкций против РФ
07.12.2022 21:09 Алина Груднева

В ЕК поделились подробностями о девятом пакете санкций против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поделилась подробностями по поводу девятого пакета санкций против России из-за войны в Украине.

 
По ее словам, в список будет добавлено еще около 200 физических и юридических лиц и три российских банка.
 
Также будет ограничен доступ России к получению БПЛА через возможных поставщиков из третьих стран, таких как Иран.
 
Кроме того, будут приняты новые меры по экспортному контролю, а именно, по товарам двойного назначения.
 
Помимо прочего, в санкционный список войдут еще четыре пропагандистских телеканалов РФ.
 

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