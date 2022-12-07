В ЕК поделились подробностями о девятом пакете санкций против РФ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поделилась подробностями по поводу девятого пакета санкций против России из-за войны в Украине.
По ее словам, в список будет добавлено еще около 200 физических и юридических лиц и три российских банка.
Также будет ограничен доступ России к получению БПЛА через возможных поставщиков из третьих стран, таких как Иран.
Кроме того, будут приняты новые меры по экспортному контролю, а именно, по товарам двойного назначения.
Помимо прочего, в санкционный список войдут еще четыре пропагандистских телеканалов РФ.