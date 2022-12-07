



В ЕК поделились подробностями о девятом пакете санкций против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поделилась подробностями по поводу девятого пакета санкций против России из-за войны в Украине.

По ее словам, в список будет добавлено еще около 200 физических и юридических лиц и три российских банка.

Также будет ограничен доступ России к получению БПЛА через возможных поставщиков из третьих стран, таких как Иран.

Кроме того, будут приняты новые меры по экспортному контролю, а именно, по товарам двойного назначения.

Помимо прочего, в санкционный список войдут еще четыре пропагандистских телеканалов РФ.

