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В Ашкелоне началось строительство доступного жилья
02.11.2022 12:43 Аркадий Бочаровский

В Ашкелоне началось строительство доступного жилья

Прибрежный город Ашкелон планирует приступить к крупной программе реконструкции, которая изменит внешний вид одного из его старейших районов и расширит доступность жилья.

На прошлой неделе комитет по ускоренной выдаче разрешений на строительство  одобрил программу реконструкции “Пинуй-Бинуй”, которая позволяет сносить и восстанавливать старые объекты. Программа создана для большой части района Гиват-Цион на юго-востоке Ашкелона, а также к его окрестностей.

Территория занимает 5,58 гектаров и включает 132 единицы жилья в четырехэтажных зданиях квартала. По плану предусмотрено строительство 927 единиц жилья, 558 из которых будут построены на новых землях.

Мэр Ашкелона Бени Вакнин сообщил в своем заявлении, что план “изменит самый старый район Гиват-Циона и создаст новое, современное и ухоженное жилое пространство”.
 

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