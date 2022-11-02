



В Ашкелоне началось строительство доступного жилья

Прибрежный город Ашкелон планирует приступить к крупной программе реконструкции, которая изменит внешний вид одного из его старейших районов и расширит доступность жилья.



На прошлой неделе комитет по ускоренной выдаче разрешений на строительство одобрил программу реконструкции “Пинуй-Бинуй”, которая позволяет сносить и восстанавливать старые объекты. Программа создана для большой части района Гиват-Цион на юго-востоке Ашкелона, а также к его окрестностей.



Территория занимает 5,58 гектаров и включает 132 единицы жилья в четырехэтажных зданиях квартала. По плану предусмотрено строительство 927 единиц жилья, 558 из которых будут построены на новых землях.



Мэр Ашкелона Бени Вакнин сообщил в своем заявлении, что план “изменит самый старый район Гиват-Циона и создаст новое, современное и ухоженное жилое пространство”.

