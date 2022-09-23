



Узбекистан прекратил обслуживание российских карт "Мир"

Узбекистан с 23 сентября приостановил обслуживание российских банковских карт "Мир", сообщил общереспубликанский процессинговый центр Uzcard.



Решение объяснили "техническими процедурами на стороне участника платежной системы Uzcard", однако сроки их завершения не указали.



Также перестали действовать кобейджинговые карты "Uzcard — Мир" за рубежом. Они работают только на территории Узбекистана.



Ранее о прекращении обслуживания карт "Мир" объявили банки Турции İş Bankası и DenizBank. В справочном центре İş Bankasi отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России.



Также перестали принимать карты "Мир" в Народном банке Казахстана ("Халык банк"), во вьетнамском BIDV и в Армении. Причин там не объяснили.



В пресс-службе системы "Мир" сказали, что повлиять ситуацию не могут, поскольку прием и обслуживание их карт за границей зависит от позиции иностранных банков.



Отказы от сотрудничества последовали после предупреждения США, что за работу с российской Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор "Мира") могут последовать санкции. Там пояснили, что "Мир" может применяться для транзакций с участием подсанкционных лиц, и ответственность за это ложится на структуры, которые позволяют использовать ее за пределами России. Сама НСПК не попала под какие-либо ограничения. Однако в черный список включили ее гендиректора Владимира Комлева.



После всех этих событий на сайте платежной системы "Мир" закрыли раздел о географии приема карт. Ранее они работали в 9 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также в Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, возможность приема карт "Мир" обсуждалась с Кубой, Египтом и Венесуэлой.