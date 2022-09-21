



Армения, Вьетнам и Казахстан прекратили прием карточек Мир

Банки Казахстана, Вьетнама и Армении приостановили прием карт «Мир»



Кредитные организации стран, ранее принимавших карты «Мир», вслед за банками Турции перестали работать с российской платежной системой, пишут «Известия».



В частности, приостановили прием карт «Мир» банки Казахстана и Вьетнама. Сотрудник вьетнамского BIDV подчеркнул, что организация по-прежнему обслуживает карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, однако платежная система «Мир» в перечне не указана. В Народном банке Казахстана («Халык банк») больше не принимают российские карты. В его кол-центре заявили, что это касается и терминалов, и банкоматов.



Издание направило запросы в пресс-службы банков, а также в Национальную систему платежных карт (НСПК). В Центробанке России заявили, что иностранные партнеры сами управляют инфраструктурой для приема карт «Мир». При этом в Банке России планируют поддерживать диалог о расширении географии приема карт.21 сентября обслуживание карт «Мир» также приостановила Армения. По данным СМИ страны, у держателей карт не получается обналичить суммы в банкоматах. В Центробанке Армении объяснили, что коммерческие кредитные организации самостоятельно примут решения на фоне сообщений о санкций.



19 сентября турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты «Мир» в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайер. Решение приняли на фоне предупреждений властей США о возможном введении санкций против организаций, принимающих нацкарту за пределами страны.

Специалисты уже предупредили россиян, что зарубежные банки, заключившие договоры с оператором карт «Мир», способны отказаться от сотрудничества с российской системой из-за опасения санкций США. В АТОР призвали граждан страны брать с собой в путешествия наличные деньги.