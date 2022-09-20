



Крупнейший частный банк Турции приостановил прием карт "Мир"

Крупнейший в Турции частный банк Isbank прекратил прием карт российской платежной системы "Мир", сообщает Reuters cо ссылкой на заявление кредитной организации.



Банк, который подключился к системе "Мир" в 2019 году, принял решение после того, как Минфин США пригрозил санкциями кредитным организациями, помогающим России обходить санкции.



Isbank нацелен на то, чтобы вести бизнес в соответствии с национальным и международным законодательством, соблюдая регулирование и принципы коммерческого бизнеса, говорится в его заявлении