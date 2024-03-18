



Украина полностью отказывается от транзита российского газа

Украина не будет продолжать соглашение с Россией о транзите газа после 31 декабря 2024 года. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.



"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения", - отметил министр.



Галущенко рассказал, что в прошлом году Украина провела стресс-тест газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, доказавший способность системы работать без транзита.



Глава Минэнерго также напомнил заявление европейского комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон по поводу незаинтересованности Евросоюза в продлении контракта.



"Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа - не только трубопроводного, но и всего газа, включая LNG", - отметил Галущенко.



На рынке достаточно альтернатив российскому газу, добавил он. Ряд европейских стран уже пользуются ими - в частности, Германия, которая за полтора года свела зависимость от российского газа почти до нуля.



По словам министра, Украина также активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности за счет увеличения внутренней газодобычи.