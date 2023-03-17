



Украина готова стать главным экспортером чистой энергии в Евросоюз

Украина после войны может стать главным экспортером чистой энергии в Евросоюз. Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.



По его словам, Украина может внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы.



Глава компании напомнил, что ДТЭК представил инициативу "30 до 2030" на прошлогоднем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Цель инициативы – иметь в Украине 30 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии до 2030 года.



"Это станет важной частью плана послевоенного восстановления Украины и основной движущей силой развития украинской экономики", – заявил Тимченко.



Гендиректор подчеркнул, что 30 ГВт зеленой энергетики позволили бы Украине достичь 50% доли в структуре мощностей. При этом 15 ГВт чистой энергии можно было бы экспортировать в ЕС в виде электроэнергии и экологически чистого водорода.



Кроме того, Тимченко призвал международные компании присоединиться к коалиции желающих восстанавливать экологическое будущее Украины.