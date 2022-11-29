



Трейдеры экспортировали более 6 миллионов тонн пшеницы из Украины





Урожай пшеницы в Украине в текущем году – 19,4 млн тонн. ПВ прошлом году экспорт пшеницы составил 14,5 миллионов тонн пшеницы, сообщает Минагро Кураины.



Прогнозируется, что объем производства пшеницы в мире в сезоне 2022-2023 годов достигнет рекордных 784 миллионов тонн, чему будет способствовать значительный рост урожая в Канаде и РФ.



В результате мировые запасы пшеницы должны достичь рекордных уровней, однако отмечается, что основные объемы запасов будут сосредоточены в Китае и РФ, в то время как в других странах мира прогнозируется их снижение на 8%.



Предполагается, что запасы фуражных зерновых снизятся до рекордных уровней с 2013 года из-за сокращения запасов в основных странах-производителях вследствие ожидаемого снижения объемов производства. По прогнозам, мировое производство фуражного зерна в 2022 году снизится на 2,8 процента и составит 1467 миллионов тонн.



Украина инициировала гуманитарную программу Grain from Ukraine, которая будет реализована в партнерстве с World Food Program и предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.



Кабмин Украины выделил 900 миллионов гривен на закупку пшеницы 3 класса или кукурузы для поставок в Африку. Страны-парнеры вызвались выделить 150 миллионов долларов.