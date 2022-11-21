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Страны Африки и Азии получат украинское зерно бесплатно: кто за это заплатит
21.11.2022 16:44 Наталья Богинская

Страны Африки и Азии получат украинское зерно бесплатно: кто за это заплатит

США закупят у Украины агропродукции для борьбы с голодом в Африке и Азии на 20 млн долларов. Закупка будет осуществлена ​​в рамках инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским программы GrainFromUkraine.

Об этом сообщили в правительстве Украины. Планируется, что  закупленное продовольствие будет отправлено через “зерновой коридор” из Одессы.
“США стали первым государством, официально выделившим средства на закупку украинского зерна в рамках Программы Grain from Ukraine. Совместными усилиями сможем уже к концу весны следующего года обеспечить зерном по меньшей мере 5 миллинов человек в странах Африки и Азии, находящихся на грани голода”, – говорится в сообщении правительства.

Гуманитарная программа GrainFromUkraine предусматривает прямые закупки участниками Программы украинского экспортного зерна и передачу его в определенные страны Африки и Азии. В ее рамках уже было отправлено первое судно с 27 тысячами тонн пшеницы для Эфиопии.

Украина, Турция, ООН и Россия продлили действие "зернового соглашения" еще на 120 дней. Оно будет действовать до 19 марта 2023 года.

Украина нарастила экспорт зерновой продукции. В ноябре ( было вывезено 2,374 млн тонн зерновых культур и муки. Это на 858 тыс. тонн больше, чем за половину сентября. Больше всего Украина продает кукурузы, которой уже было вывезено 1,201 млн тонн.

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