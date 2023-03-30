Тель-Авив по-прежнему входит в число крупнейших производителей “единорогов”
Согласно новому отчету, подготовленному муниципалитетом Тель-Авива-Яффо в сотрудничестве с голландской исследовательской фирмой Dealroom, несмотря на недавние экономические потрясения, Тель-Авив по-прежнему остается одним из крупнейших в мире производителей единорогов – стартапов стоимостью 1 миллиард долларов.
Согласно отчету, в котором основное внимание уделяется вовлечению и продвижению технологической экосистемы города, Тель-Авив-Яффо занимает 5-е место в мире по производству компаний-единорогов, при этом 76% стартапов, основанных в Тель-Авиве, предпочитают остаться и работать. в городе.
Кроме того, согласно отчету, Тель-Авив-Яффа занимает 3-е место среди всех городов региона EMEA по общему объему венчурных инвестиций, привлеченных в 2022 году, а стоимость стартапов Тель-Авива в настоящее время составляет 393 миллиарда долларов, что в 3,5 раза больше, чем в 2018 году.
Стартапы, расположенные в Тель-Авиве, привлекли 6,9 миллиардов долларов в 2022 году, что почти в 2 раза больше, чем в 2020 году. Отраслевым лидером является киберсфера, в которую были вложены самые большие суммы в размере 1,7 млрд долларов, а сектор здравоохранения стал один из самых самый быстрорастущих, стремительно поднявшись на 33%.
“Поздравляю наш город. Я горжусь тем, что город Тель-Авив-Яффо занимает столь высокое место”, – сказал мэр Тель-Авива-Яффо Рон Хулдай. “Мы не должны забывать именно в нынешний период, когда демократия в Израиле находится в кризисе, что индустрия высоких технологий расцвела, в основном, благодаря таким ценностям, как свобода, либеральность и равноправие”.
“Спорное законодательство должно быть немедленно остановлено, чтобы индустрия высоких технологий и экономика Тель-Авива и страны не пострадали еще больше”, – заключил Хулдай. “Мы в Тель-Авиве-Яффо будем и впредь следовать демократическим ценностям, лежащим в основе нашего существования, при одновременном укреплении местной индустрии высоких технологий”.