



Тель-Авив по-прежнему входит в число крупнейших производителей “единорогов”

Согласно новому отчету, подготовленному муниципалитетом Тель-Авива-Яффо в сотрудничестве с голландской исследовательской фирмой Dealroom, несмотря на недавние экономические потрясения, Тель-Авив по-прежнему остается одним из крупнейших в мире производителей единорогов – стартапов стоимостью 1 миллиард долларов.



Согласно отчету, в котором основное внимание уделяется вовлечению и продвижению технологической экосистемы города, Тель-Авив-Яффо занимает 5-е место в мире по производству компаний-единорогов, при этом 76% стартапов, основанных в Тель-Авиве, предпочитают остаться и работать. в городе.

Кроме того, согласно отчету, Тель-Авив-Яффа занимает 3-е место среди всех городов региона EMEA по общему объему венчурных инвестиций, привлеченных в 2022 году, а стоимость стартапов Тель-Авива в настоящее время составляет 393 миллиарда долларов, что в 3,5 раза больше, чем в 2018 году.



Стартапы, расположенные в Тель-Авиве, привлекли 6,9 миллиардов долларов в 2022 году, что почти в 2 раза больше, чем в 2020 году. Отраслевым лидером является киберсфера, в которую были вложены самые большие суммы в размере 1,7 млрд долларов, а сектор здравоохранения стал один из самых самый быстрорастущих, стремительно поднявшись на 33%.