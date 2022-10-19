



США: СВПД не "в повестке дня"

Специальный посланник США по Ирану, Роберт Мэлли заявил CNN, что «сейчас переговоры о возрождении СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), не входят в повестку дня США. Основное внимание уделяется тому, что происходит в Иране, поскольку переговоры зашли в тупик».



Дипломат добавил, что «Иран занял такую позицию в этих переговорах за последние два месяца, что это просто несовместимо с возвращением к сделке».



Однако он настаивал на том, что «дипломатия — это способ» предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия, отметив, что «мы увидим, заинтересовано ли это правительство в заключении сделки».



Дипломат сказал, что лидеры Ирана должны «перестать указывать пальцем на внешних игроков, которые не имеют никакого отношения к тому, что происходит в их стране, и прислушаться к своему народу…».



Мэлли также защищал подход президента Джо Байдена в стремлении возродить ядерное соглашение с Ираном 2015 года, СВПД утверждая, что переговоры «зашли в тупик», потому что Тегеран «выдвигал требования, которые не имеют ничего общего с СВПД».



