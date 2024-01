Слияние Vodafone и Three подвергнется антимонопольному расследованию

Предлагаемое слияние компаний Vodafone и Three будет расследовано антимонопольным органом Великобритании.



Управление по конкуренции и рынкам (CMA) будет выяснять, может ли сделка нанести ущерб потребителям, приведя к сокращению выбора или повышению цен.



Объединенная группа станет крупнейшей в Великобритании мобильной сетью с примерно 27 миллионами клиентов.



Компании заявили, что сделка приведет к дополнительным инвестициям в размере 11 миллиардов фунтов стерлингов в Великобритании.



"Мы твердо уверены, что предлагаемое слияние Vodafone и Three значительно усилит конкуренцию за счет создания объединенного бизнеса с большими ресурсами для инвестиций в инфраструктуру, чтобы лучше конкурировать с двумя крупными конвергентными игроками", - заявил глава Vodafone UK Ахмед Эссам.



Тем временем в Three заявили, что сделка ускорит внедрение 5G и обеспечит клиентам более надежное покрытие.



"Благодаря этой сделке к концу десятилетия 95% населения, а также все школы и больницы будут покрыты автономным 5G", - заявил глава Three UK Роберт Финнеган.



"Мы уверены, что эта сделка принесет значительные выгоды нашим клиентам, стране и конкуренции, и мы надеемся на тесное сотрудничество с CMA, когда они будут рассматривать наше уведомление".



Однако профсоюз Unite подсчитал, что счета могут вырасти на 300 фунтов стерлингов в год, если сделка состоится.



В настоящее время в Великобритании четыре крупных оператора мобильной связи - Vodafone, Three, EE (который является частью BT) и Virgin Media O2.

Главный юрисконсульт Three Стивен Лернер ранее заявил Комитету по бизнесу и торговле, что в совместном бизнес-плане компаний "нет роста цен, связанного со слиянием", и он уверен, что CMA одобрит сделку.