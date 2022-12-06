



Siemens предложила разместить в Украине три плавучие электростанции

Siemens предлагает Украине электростанции мощностью 150 – 300 мегаватт. Для производства электроэнергии на судах сжигают сжиженный природный газ, мазут или биодизель. Посредством кабелей суда соединяются с наземной сетью.



В "Укрэнерго" сообщили, что госкомпания не ведет никаких переговоров по плавучим электростанциям, как сообщает издание Forbes.



“Переговоры действительно были. Но пока это больше похоже на продвижение коммерческих интересов, поэтому мы осторожны”, – поделился один из чиновников "Укрэнерго".