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Siemens предложила разместить в Украине три плавучие электростанции
06.12.2022 15:03 Наталья Богинская

Siemens предложила разместить в Украине три плавучие электростанции

Siemens предлагает Украине электростанции мощностью 150 – 300 мегаватт. Для производства электроэнергии на судах сжигают сжиженный природный газ, мазут или биодизель. Посредством кабелей суда соединяются с наземной сетью.

В "Укрэнерго" сообщили, что госкомпания не ведет никаких переговоров по плавучим электростанциям, как сообщает издание Forbes.

“Переговоры действительно были. Но пока это больше похоже на продвижение коммерческих интересов, поэтому мы осторожны”, – поделился один из чиновников "Укрэнерго".

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