



Шекель отреагировал на заявление Герцога о компромиссе резким всплеском

Шекель резко укрепляется после заявления президента Ицхака Герцога о том, что между коалицией и оппозицией достигнуто компромиссное соглашение по планируемой правительством судебной реформе. На дневных межбанковских торгах курс шекеля к доллару снизился на 1,98% до 3,592 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро снизился на 1,68% до 3,822 шекеля за евро.



В пятницу Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,604% до 3,664 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,406% выше до 3,884 шекеля за евро.



Напомним, что шекель обесценился на 6% по отношению к доллару США в феврале и торговался на самом низком уровне за три года из-за политического раскола, вызванного планами правительства по пересмотру судебной системы.