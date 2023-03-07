



Шекель слабеет на фоне неопределенности по политическому компромиссу

Шекель слабеет на фоне неуверенности в том, насколько близко к выполнению компромиссное предложение президента Ицхака Герцога по запланированной правительством судебной реформе. На фьючерсных торгах курс шекеля к доллару вырос на 0,27%, до 3,599 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро вырос на 0,51%, до 3,837 шекеля за евро.



Globes сообщает, что вчера Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 2,047% ниже уровня пятницы, до 3,589 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 1,801% ниже, до 3,817 шекеля за евро.



Оптимизм на валютном рынке в связи со вчерашним заявлением президента Герцога несколько рассеялся сегодня после противоречивых заявлений политиков. Лидер оппозиции Яир Лапид намекнул, что до соглашения еще далеко, и хотя Симха Ротман и министр юстиции Яир Левин подтвердили, что компромисс близок, но в то же время они далее продвигают закон о пересмотре судебной системы.



Шекель обесценился на 6% по отношению к доллару США в феврале и торгуется на самом низком уровне за три года из-за политического раскола, вызванного планами правительства по пересмотру судебной системы, хотя израильская валюта несколько стабилизировалась в первые несколько дней марта.



Аналитики прогнозируют, что израильская валюта может обесцениться до 3,95 шекеля за доллар. Об этом пишут аналитики Bank of America: “Политический шум в Израиле обычно не влияет на израильские активы или экономическую политику, но мы считаем, что на этот раз все по-другому. Местные настроения могут заставить внутренних инвесторов отказаться от активов, основанных на шекелях”.



