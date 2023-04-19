



Сеть американских бургерных появится в Израиле

Американская сеть ресторанов быстрого питания Shake Shack сегодня подписала соглашение с Harel Wizel и Yarzin-Sella Group о создании и управлении сетью в Израиле. Первая торговая точка откроется в 2024 году в Тель-Авиве, а к 2033 году, по данным Shake Shack, по всему Израилю будет 15 сетей.



Shake Shack предлагает классические американские блюда и планирует адаптировать свое меню к израильским вкусам, установив партнерские отношения с местными компаниями. Израильское меню будет включать флагман американской сети Shackburger, а также чипсы, коктейли, пиво, вино, мороженое и многое другое. “С самого первого момента, когда Harel Wizel и Yarzin Sella Group обратились к нам, мы были поражены их невероятной страстью к Shake Shack и их опытом в управлении глобальными брендами, — сказал Майкл Карк, главный специалист по глобальному лицензированию Shake Shack. - Мы давно восхищаемся богатой и разнообразной гастрономической культурой Израиля, и мы очень рады прибыть в Тель-Авив и открыть к 2033 году 15 ресторанов по всему Израилю”.



Harel Wizel заявили:”Мы очень рады представить культовый опыт Shake Shack в Израиле и разделить нашу страсть к высококачественным ингредиентам, гостеприимству и сообществу. Мы обеспечим доступ к лучшим местам по всей стране, гарантируя, что мы сможем подарить Shake Shack как можно большему количеству людей. Вместе мы стремимся создать незабываемые впечатления от Shake Shack для всех наших гостей”.



Глава Yarzin Sella Group Юваль Селла сказал: ”Для нас большая честь представить этот любимый американский бренд на нашем местном рынке и предоставить нашим гостям то же исключительное качество и опыт, которыми Shake Shack известен во всем мире. Это захватывающая веха для нашей компании, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться радостью Shake Shack с народом Израиля. Shake Shack уже давно является брендом, которым я восхищаюсь, и после знакомства с замечательными людьми, стоящими за ним, я еще больше горжусь и взволнован, чтобы представить его в Израиле”.



С момента открытия оригинального Shake Shack в 2004 году в Мэдисон-сквер в Нью-Йорке компания расширилась до более чем 450 офисов по всему миру, в том числе 295 в 32 штатах США и более 155 международных офисов в Лондоне, Гонконге, Шанхае, Сингапуре, Мехико, Стамбуле, Дубай, Токио, Сеуле и других. Компания торгуется на Уолл-стрит с рыночной капитализацией в 2,3 миллиарда долларов.





