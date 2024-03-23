



Российский экспорт дизеля страдает из-за санкций против “теневого флота” Путина

Российские нефтяные компании испытывают нарастающие сложности с экспортом дизельного топлива из-за санкций США против танкеров “теневого флота”. Кроме того, у России начались проблемы с расчетами через банки Турции, Китая и ОАЭ.



Известно, что 17 марта 6,2 млн баррелей дизеля находилось в танкерах, дрейфующих в море в ожидании покупателей.



Для сравнения, в декабре, когда США внесли десятки танкеров в санкционные списки и усилили контроль за обходом банковских санкций в дружественных России странах, объемы непроданного российского дизеля, застрявшего в море, подскочили в 4,5 раза. Об этом сообщает Bloomberg.

