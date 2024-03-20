



Росгвардейцы будут охранять путинские НПЗ после потери 10% переработки топлива

Обеспечивать безопасность путинских НПЗ поможет Рогсвардия. Об этом заявил директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов.



Это сообщает “Интерфакс”.



“Работа по безопасности ведется, действительно актуальный вопрос. Отрабатываем совместно, в том числе с коллегами из Росгвардии, меры по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты типа “Панциря”, — сказал Верхов. Он добавил, что в случае выхода какого-то оборудования из строя “можно всегда перенаправить потоки топлива”. “Главное, чтобы РЖД не подкачало. Обычно так мы и делаем”, — заключил чиновник.



Накануне Reuters подсчитал, что налеты украинских дронов, которые в марте ударили по крупнейшим в России нефтеперерабатывающим заводам, парализовали почти десятую часть производства топлива в стране.



На данный момент 13% действующих первичных установок переработки нефти на российских НПЗ находятся в режиме аварийного простоя. Если учитывать только НПЗ, которые выпускают бензин и дизельное топливо, то экономика потеряла около 9% производства, или 77,4 тысячи тонн в сутки в расчете на перерабатываемую нефть.



