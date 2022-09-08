



РФ уже неделю снабжает газом Латвию

Российский природный газ с 3 сентября снова начал поступать в Латвию.



Об этом свидетельствуют данные на сайте латвийского оператора единой системы транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid, передает Интерфакс.



Представитель Conexus Даце Балтабола сообщила, что природный газ поступает через межсетевое соединение в Лухамаа (на границе Эстонии и России, – ред.) в зону единого рынка.



3 и 4 сентября объем мощности в Лухамаа на выходе из России составлял 3 ГВт-ч, 5 сентября – 4 ГВт-ч, а с 6 по 8 сентября – 11 ГВт-ч.

