



Правительство одобрило строительство двух газовых электростанций

Правительство в воскресенье одобрило планы строительства двух газовых электростанций, которые будут построены недалеко от Рош-ха-Аина и Кафр-Касема в центре Израиля, а также расширения существующей станции в Ашкелоне. Оба построенных объекта будут снабжать энергией густонаселенный район Тель-Авива. Две станции необходимы для предотвращения ожидаемого дефицита электроэнергии в 2025-2027 годах.



Министр охраны окружающей среды Идит Сильман выступила против строительства любых новых электростанций, работающих на природном газе и предупредила, что их строительство усилит зависимость экономики от ископаемого топлива в будущем. По ее мнению, это контрастирует с политикой других развитых стран, сосредоточенных на сокращении использования ископаемого топлива и увеличении производства энергии из возобновляемых источников.

В этом месяце министерство охраны окружающей среды предупредило, что Израиль далек от достижения своих целей по сокращению выбросов, вызывающих глобальное потепление, и увеличению использования возобновляемых источников энергии.



Согласно прогнозу в докладе, Израиль должен сократить свои выбросы, вызывающие глобальное потепление, на 12 процентов к 2030 году, что намного ниже 27 процентов, обещанных Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата. Если нынешние тенденции сохранятся, к концу десятилетия только 19% энергии будет производиться из возобновляемых источников по сравнению с официальной целью в 30%.



К 2020 году Израиль должен был производить 10% своей энергии из возобновляемых источников, но к концу 2022 года он достиг только 9,2%.