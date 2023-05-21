



Минобороны обнародовало расширенные скидки и льготы для резервистов ЦАХАЛа

Министр обороны Йоав Галант и глава Управления кадров ЦАХАЛа Янив Асор объявили о новом пакете скидок и льгот для военных резервистов, на который будет выделяться 200 миллионов шекелей в год – в 15 раз больше текущей суммы. Об этом сообщает Министерство обороны.



Рассматривая это как “исправление исторической несправедливости”, министерство раскрывает дополнительные скидки на развлечения и товары (удвоение бюджета на это с 16 до 32 миллионов шекелей), частичные субсидии на детские летние лагеря (1500 шекелей на семью) и больше скидок на счета за электроэнергию (от 5% до 15%) и налог на недвижимость ( до 10%).



Однако ежегодные гранты, которые в настоящее время предоставляются 130 000 резервистов, не будут увеличены.