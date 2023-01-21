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Макрон предложил увеличить оборонный бюджет Франции
21.01.2023 16:36 Ольга Белозерова

Макрон предложил увеличить оборонный бюджет Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с предложением увеличить оборонный бюджет страны.

Как сообщает ВВС, у Макрона "есть подробные планы значительного усиления вооруженных сил", чтобы противостоять современным угрозам, включая войну в Украине.

По словам Макрона, следующий семилетний бюджет увеличится до 413 млрд евро с 2024 по 2030 год. 

Французский президент сказал, что государству придется пересмотреть свои союзы, оставаясь лидером в Европе и надежным союзником по НАТО, а также углубляя отношения с Германией, Великобританией, Италией и Испанией.

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