



Макрон предложил увеличить оборонный бюджет Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с предложением увеличить оборонный бюджет страны.



Как сообщает ВВС, у Макрона "есть подробные планы значительного усиления вооруженных сил", чтобы противостоять современным угрозам, включая войну в Украине.



По словам Макрона, следующий семилетний бюджет увеличится до 413 млрд евро с 2024 по 2030 год.



Французский президент сказал, что государству придется пересмотреть свои союзы, оставаясь лидером в Европе и надежным союзником по НАТО, а также углубляя отношения с Германией, Великобританией, Италией и Испанией.