



Крупный майнер биткоина Core Scientific подает заявление о банкротстве

Core Scientific Inc., один из крупнейших майнеров биткоина, стала очередной крипто-компанией, подавшей заявление о банкротстве, поскольку отрасль переживает резкое падение цен на цифровые активы.



Компания из Остина, штат Техас, подала заявление о банкротстве в Южный окружной суд Техаса, как следует из судебных документов. Она указала активы на $1 млрд и обязательства в размере $10 млрд.



В октябре Core Scientific заявила, что падение цены биткоина, высокие затраты на электроэнергию, возросшая конкуренция и судебные разбирательства с обанкротившейся компанией Celsius Network LLC повлияли на ее производительность и ликвидность.



В этом году целый ряд крипто-компаний обратились к процедуре защиты от банкротства, поскольку падение цен на токены продолжает оказывать давление на сектор.