



Крупный инвестбанк Goldman Sachs планирует уволить более 3 тысяч работников

Американская инвестиционная компания Goldman Sachs Group планирует сократить примерно 6% своего штата или 3200 сотрудников. Ключевая причина – сложная экономическая ситуация. Инвестиционный банк вынужден существенно сокращать штат для того, чтобы улучшить свои финансовые показатели.



На данный момент, как считают в организации, численность сотрудников избыточна. В предыдущий раз на увольнение сотрудников, сравнимое по масштабу, банк решился в 2008 году после краха Lehman Brothers. А в конце 2022 года работу в Goldman Sachs потеряли около 500 человек. Ожидается, что уволены будут сотрудники трейдингового и банковского подразделений с низким уровнем заработной платы. Кроме этого, компания планирует существенно сократить объем премий и бонусов остающимся сотрудникам.



В 2021 году их размер увеличили на 40 – 50%. Также в 2022 году в Goldman Sachs работали около 49 тысяч сотрудников – почти на 11 тысяч больше, чем было до пандемии коронавируса. Во время пандемии банк активно нанимал новых специалистов.



По итогам девяти месяцев чистая прибыль инвестиционного банка упала на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив только 9,6 миллиарда долларов. Выручка банка за этот период уменьшилась на 21% – до 36,8 миллиарда долларов.



Сложные кадровые решения и слабые финансовые результаты банка в 2022 году, безусловно, неблагоприятно отразятся на котировках акций Goldman Sachs на рынке. В прошлом году они и так уже подешевели почти на 10%. Правда, это все равно оказалось меньше темпов падения американского Индекса S&P 500, обрушившегося за год больше чем на 20%.



В ближайшей перспективе акции Goldman Sachs могут снова достаточно существенно упасть в цене на фоне финансовых трудностей банка. Не исключено обесценивание котировок как минимум на 3 – 5%.