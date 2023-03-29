



Израильская алмазная биржа вручила престижную награду бизнесмену Эмиратов

Израильская алмазная биржа вручила свою престижную пожизненную почетную награду Ахмеду бин Сулайему, исполнительному председателю и главному исполнительному директору DMCC, Дубайского мультитоварного центра, в знак признания его усилий по развитию отношений между деловыми кругами ОАЭ и Израиля, а также в знак признания его роли в росте двусторонней торговли алмазами и сырьевыми товарами.



Согласно сообщению DMCC, что торговля алмазами между ОАЭ и Израилем в 2022 году достигла 1,75 миллиарда долларов США, что на 163% больше, чем в предыдущем году. Израильские алмазные компании работают за пределами DMCC с момента подписания Соглашений Авраама в 2020 году. Имея операции в Дубае, израильские компании получают возможность расширяться в глобальном масштабе более быстрыми темпами, используя значительные торговые связи Дубая с другими глобальными торговыми центрами.



В 2022 году Израильская алмазная биржа открыла представительство в DMCC, став первой в своем роде в арабском мире.



Ахмед Бин Сулайем, исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, сказал: “Для меня большая честь получить эту награду, и я польщен тем, что она представляет. Я очень горжусь нашими общими достижениями в росте торговли алмазами между ОАЭ и Израилем за последние несколько лет. Наши совместные усилия по укреплению двусторонних связей и развитию мировой алмазной отрасли являются активом для обеих стран. Я уверен, что в ближайшие годы мы будем и впредь приветствовать в Дубае больше израильских компаний в сфере алмазов, а также в других ключевых секторах”.



