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Иордания представила новую банкноту 50 динаров с изображением Храмовой горы
08.01.2023 18:29 Наталья Богинская

Иордания представила новую банкноту 50 динаров с изображением Храмовой горы

Центральный банк Иордании представил новую банкноту номиналом 50 динаров с изображением короля Абдаллы II на фоне Храмовой горы в Восточном Иерусалиме в рамках новой серии банкнот монархии в иорданской валюте, которая выйдет в широкое обращение в ближайшие месяцы. 

Банк представил новые дизайны банкнот номиналом 1, 5, 10, 20 и 50 иорданских динаров и уже выпустил в обращение некоторые новые банкноты в конце прошлого месяца. 

На банкноте номиналом 20 иорданских динаров ранее был изображен храм “Купола Скалы”, расположенный на месте Храмовой горы рядом с мечетью “Аль-Акса”, с изображением короля Хусейна на лицевой стороне. На новой купюре в 20 динаров также изображен покойный монарх, но уже без Храмовой горы. 

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