



Иордания представила новую банкноту 50 динаров с изображением Храмовой горы

Центральный банк Иордании представил новую банкноту номиналом 50 динаров с изображением короля Абдаллы II на фоне Храмовой горы в Восточном Иерусалиме в рамках новой серии банкнот монархии в иорданской валюте, которая выйдет в широкое обращение в ближайшие месяцы.



Банк представил новые дизайны банкнот номиналом 1, 5, 10, 20 и 50 иорданских динаров и уже выпустил в обращение некоторые новые банкноты в конце прошлого месяца.



На банкноте номиналом 20 иорданских динаров ранее был изображен храм “Купола Скалы”, расположенный на месте Храмовой горы рядом с мечетью “Аль-Акса”, с изображением короля Хусейна на лицевой стороне. На новой купюре в 20 динаров также изображен покойный монарх, но уже без Храмовой горы.