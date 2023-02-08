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Инспектор банков в Банке Израиля Яир Авидан подал в отставку
08.02.2023 11:06 Алина Груднева

Инспектор банков в Банке Израиля Яир Авидан подал в отставку

Инспектор банков в Банке Израиля Яир Авидан подал прошение управляющему Центробанка об отставке.

Он хочет покинуть свой пост в июне 2023 года по истечении примерно трехлетнего срока пребывания в должности. 

Управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон удовлетворил просьбу и учредил комитет по поиску замены.

Авидан вступил в должность в мае 2020 года, в разгар пандемии. Он помог банковской системе и экономике Израиля преодолеть трудности на фоне карантина.

В начале срока он определил ряд ключевых задач, в свете которых будет осуществляться надзор за банками, а именно: поддержание стабильности и защита денег вкладчиков; внедрение справедливой, инклюзивной и влиятельной деятельности по отношению к клиентам и прочее.
 

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