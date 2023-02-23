



Глава банка Израиля провел срочное совещание: финансовая система колеблется

Управляющий Банка Израиля Амир Ярон созвал экстренное совещание поздно вечером в среду, чтобы обсудить стабилизацию финансовой ситуации в стране. Причина – двухдневное падение шекеля до самого слабого уровня за последние годы на фоне беспокойства инвесторов по поводу судебной реформы правительства и роста процентной ставки.



Заседание Комиссии по финансовой стабильности, которая обычно собирается только один раз в квартал, подчеркнуло опасения в Израиле, что стечение факторов может привести к спаду в то время как страна пытается оправиться от пандемии, которая остановила годы сильного экономического роста.



Официального подтверждения встречи не поступало.



Повышение процентных ставок, стремительный рост инфляции и нестабильный шекель вызвали неуверенность среди инвесторов, наряду с продолжающимся стремлением правительства провести противоречивую реформу судебной системы, которая, по мнению критиков, сделает страну менее привлекательной для иностранных денег.



Напомним, в понедельник банк Израиля принял решение поднять базовую процентную ставку с 3,75% до 4,25%, что является самым высоким уровнем с 2008 года. Повышение ставки в сочетании с потерями на Уолл-стрит и продвижением законопроекта, потрясшего судебную систему Израиля, способствовало устойчивому ослаблению шекеля, в результате чего в среду он упал до 3,66 шекеля по отношению к доллару США, что на 2,6% меньше, чем в понедельник, когда он составлял 3,56 шекеля.

