



Ferrari остановила прием заказов на Purosangue: очередь на покупку больше 2 лет

Ferrari временно приостановила прием заказов на новый внедорожник Purosangue, поскольку высокий спрос привел к тому, что очереди на покупку некоторых автомобилей достигли двух лет, сообщил главный директор по маркетингу и коммерции Энрике Гальера.



Ferrari представила в сентябре бензиновый 12-цилиндровый Purosangue. Компания пообещала, что продажи этой модели не превысят 20% от общего объема поставок в течение всего жизненного цикла автомобиля, чтобы сохранить определенную степень эксклюзивности.



"Не секрет, что мы прекратили принимать заказы. Покупатели проявили крайне высокий интерес, несмотря на то, что мы не поставили ни одного автомобиля этой модели", - сказал Гальера.



"Мы приняли решение, которое, по нашему мнению, соответствует позиционированию Ferrari и модели", - добавил он.



Сроки ожидания на новые Ferrari обычно составляют около 18 месяцев. Компания отдает приоритет существующим клиентам при приеме заказов на новые модели.