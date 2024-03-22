



Если социальная сеть Трампа выйдет на биржу, это может принести ему 3 миллиарда

Акционеры одобрили слияние, в результате которого предприятие Дональда Трампа, занимающееся социальными сетями, выйдет на фондовый рынок, что потенциально может принести экс-президенту США около 3 миллиардов долларов.



Инвесторы инвестиционной компании Digital World Acquisition Corp. проголосовали за объединение с Trump Media & Technology Group, которая владеет платформой Трампа "Truth Social".



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Это решение дает Трампу потенциальную прибыль, поскольку он сталкивается с юридическими проблемами, хотя он может не иметь доступа к средствам в течение нескольких месяцев.

