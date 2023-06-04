



Более 70 депутатов Кнессета требуют снизить НДС на продовольствие

По сообщениям в израильских СМИ, в ближайшие недели ожидается упорная борьба между более чем половиной членов Кнессета и высокопоставленными чиновниками Министерства финансов по поводу требования бороться с растущей стоимостью жизни в Израиле путем снижения ставки налога на добавленную стоимость на все продукты питания с единой ставки НДС в Израиле - 17% - до ставки всего в 8%.



Требование снизить ставку налога на добавленную стоимость на продукты питания - а ранее и на лекарства - уже неоднократно поднималось в течение последнего десятилетия в Кнессете и на других форумах. 10 лет назад исследовательский институт Кнессета даже изучал этот вопрос по просьбе бывшего депутата и министра социального обеспечения Ицика Шмули, но даже предыдущие инициативы ни к чему не привели и не привели.



Однако на этот раз, как сказал порталу Ynet высокопоставленный чиновник Министерства финансов, "похоже, что это популистское предложение набирает обороты и может пройти законодательную процедуру в Кнессете, а это будет очень плохо для израильской экономики и приведет к потере миллиардов шекелей поступлений в государственную казну, что потребует их привлечения из других мест, естественно, за счет граждан".



На прошлой неделе в Кнессете была проведена молниеносная кампания, целью которой является получить подписи более 70 членов Кнессета под новым законопроектом, инициированным на этот раз председателем экономической комиссии Кнессета Давидом Битаном. Битан требует снизить НДС на продукты питания. Битан, один из лидеров "Ликуда", на этот раз даже заявил - это означает, что "я буду бороться со стоимостью жизни всеми имеющимися в моем распоряжении средствами вместе с членами Кнессета".



Всего несколько дней назад Битан поспешил закончить разработку законопроекта, согласно которому ставка НДС на основные продукты питания будет сравнима с той, что практикуется в большинстве стран ОЭСР, и составит до 8%, и за несколько часов более половины членов Кнессета подписались в поддержку этого предложения. По словам официальных представителей коалиции, "будет также гораздо больше 70 членов Кнессета, которые поддержат этот важный законопроект, который приведет к немедленному ограничению роста стоимости жизни".