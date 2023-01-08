



Абрамович переписал на детей трасты на $4 миллиарда накануне вторжения РФ

Незадолго до того, как против российского олигарха были введены санкции, в трасты, которые владеют активами Романа Абрамовича на миллиарды долларов, были внесены поправки, передающие бенефициарное владение его детям, пишет The Guardian. До этого Абрамович был единственным бенефициаром не менее 10 трастов на Кипре и Джерси.



Утечка файлов, с которыми ознакомилось издание, свидетельствует, что 10 секретных оффшорных трастов, созданных в пользу Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года, за три недели до начала войны в Украине. Масштабная реорганизация финансовых дел Абрамовича началась спустя всего несколько дней после того, как правительства пригрозили ввести санкции против российских олигархов в случае вторжения.



Анализ показывает, что поправки сделали семерых детей олигарха, младшему из которых девять лет, бенефициарами трастов, обладающими активами на сумму не менее $4 млрд, хотя общая стоимость может быть намного выше. Отмечается, что эти изменения фактически сделали его детей миллиардерами и конечными владельцами бенефициарных активов, включая роскошную недвижимость и парк суперяхт, вертолетов и частных самолетов.



В феврале 2022 года, незадолго до вторжения, Абрамович был исключен из числа бенефициаров двух трастов, обнаруженных ФБР. Между тем, его дети были назначены бенефициарами восьми дополнительных трастов, созданных в пользу отца. 24 февраля, когда РФ вторглась в Украину, были внесены последние штрихи в масштабную реорганизацию оффшорных дел Абрамовича. Согласно документам, до этого месяца он был единственным бенефициаром не менее 10 трастов на Кипре и Джерси. Но 4 февраля – практически одним махом – в трасты начали вносить поправки.



Эксперты по санкциям заявили, что изменения могли быть умышленной, но не незаконной попыткой отдалить олигарха от его богатства до введения санкций, в то же время широкая реорганизация трастов может усложнить усилия по обеспечению соблюдения санкций против олигарха и потенциально сорвать попытки заморозить активы.



Бизнесмен, имеющий российское, израильское и португальское гражданство, не внесен в список санкций США. Сообщается, что Украина попросила Белый дом не вводить против него санкции после того, как бизнесмен стал неофициальным посредником в мирных переговорах.



Через несколько часов после начала войны России против Украины Абрамович передал контроль над своими активами в США, Великобритании и Израиле своему бизнес-партнеру. Также Абрамович передал контролируемую им компанию с инвестициями в десятки миллионов долларов директору английского футбольного клуба “Челси” Юджину Тененбауму в день вторжения.



Также Абрамович спас свою яхту от санкций, 139-метровое судно Solaris российского миллиардера перегнали из порта Барселоны в Тиват. Впоследствии бизнесмен 162,5-метровую яхту Eclipse и 139-метровую яхту Solaris перегнал в Турцию.