



В Иране пересчитали число погибших в результате взрывов у могилы Сулеймани

В Иране снизили число погибших в результате взрывов возле могилы ликвидированного командующего силами "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.



Если ранее сообщалось о 103 жертвах, то по новым данным погибли 84.



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Цифра заметно снизилась после того, как чиновники поняли, что некоторые имена в списке повторяются.



Тем не менее, многие раненые находятся в критическом состоянии, потому число погибших может возрасти.



