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В Иране пересчитали число погибших в результате взрывов у могилы Сулеймани
04.01.2024 09:20 Алина Груднева

В Иране пересчитали число погибших в результате взрывов у могилы Сулеймани

В Иране снизили число погибших в результате взрывов возле могилы ликвидированного командующего силами  "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.

Если ранее сообщалось о 103 жертвах, то по новым данным погибли 84.

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Цифра заметно снизилась после того, как чиновники поняли, что некоторые имена в списке повторяются.

Тем не менее, многие раненые находятся в критическом состоянии, потому число погибших может возрасти.

 

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