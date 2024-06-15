



Убитую 9-летнюю Валерию из Украины отец запретил хоронить в Германии

В начале войны России против Украины на тот момент 7-летняя Валерия В 2022 году юная Валерия бежала из Украины в Германию вместе с мамой, бабушкой и сестрой.



Семейство поселилось в городе Дёбельн в Саксонии. 32-летний отец девочки Роман остался в Украине и воюет в рядах ВСУ.



К сожалению, брак не выдержал испытание разлукой. Родители девочки развелись. Мама девочки стала встречаться с другим мужчиной.



Спустя два года, 9-летняя Валерия пропала 3 июня по дороге в школу. Ее тело нашли через неделю в лесу.



Вчера, в пятницу, в Праге был задержан 36-летний гражданин Молдовы, - главный подозреваемый в убийстве. Ранее он состоял в отношениях с матерью Валерии.



Отец девочки, Роман, сделал заявление немецкой прессе. Он сказал, что хочет забрать тело ребенка домой, в Украину.



“Я хочу забрать дочь домой и похоронить ее здесь, в Украине. Я не оставлю ее там”. В ближайшее время он должен прибыть в Германию.



В пятницу вечером почти 2000 жителей Дёбельна собрались на центральной площади Обермаркт, где почтили память Валерии. Всего в городе живут около 23 000 человек, то есть на акцию пришел каждый десятый. Со сцены выступил бургомистр Свен Либхаузер. Люди принесли цветы, свечи и мягкие игрушки, а затем запустили в небо воздушные шары.

