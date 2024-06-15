Убитую 9-летнюю Валерию из Украины отец запретил хоронить в Германии
В начале войны России против Украины на тот момент 7-летняя Валерия В 2022 году юная Валерия бежала из Украины в Германию вместе с мамой, бабушкой и сестрой.
Семейство поселилось в городе Дёбельн в Саксонии. 32-летний отец девочки Роман остался в Украине и воюет в рядах ВСУ.
К сожалению, брак не выдержал испытание разлукой. Родители девочки развелись. Мама девочки стала встречаться с другим мужчиной.
Спустя два года, 9-летняя Валерия пропала 3 июня по дороге в школу. Ее тело нашли через неделю в лесу.
Вчера, в пятницу, в Праге был задержан 36-летний гражданин Молдовы, - главный подозреваемый в убийстве. Ранее он состоял в отношениях с матерью Валерии.
Отец девочки, Роман, сделал заявление немецкой прессе. Он сказал, что хочет забрать тело ребенка домой, в Украину.
“Я хочу забрать дочь домой и похоронить ее здесь, в Украине. Я не оставлю ее там”. В ближайшее время он должен прибыть в Германию.
В пятницу вечером почти 2000 жителей Дёбельна собрались на центральной площади Обермаркт, где почтили память Валерии. Всего в городе живут около 23 000 человек, то есть на акцию пришел каждый десятый. Со сцены выступил бургомистр Свен Либхаузер. Люди принесли цветы, свечи и мягкие игрушки, а затем запустили в небо воздушные шары.
Sehr bewegend die ganze Stadt #Döbeln nimmt mit unzähligen Luftballons #Abschied von der kleinen #Valeriia.— 𝕱𝖗𝖊𝖎𝖌𝖊𝖎𝖘𝖙 (@klebefrei) June 15, 2024
Nach über einer Woche Suche herrscht für uns Döbelner die traurige Gewissheit: Nachdem am Dienstag eine Leiche in Döbeln gefunden wurde, hat die Polizei bestätigt, dass… pic.twitter.com/CPMHeCgYvY