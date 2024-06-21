



В Германии арестованы три человека по подозрению в шпионаже

В Германии полиция арестовала граждан РФ, Армении и Украины по подозрению в шпионаже.



По данным газеты DW, три человека задержаны во Франкфурте-на-Майне.



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По версии следствия, подозреваемые собирали информацию для иностранной спецслужбы, а также следили за украинцем. На спецслужбу какой именно страны они могли работать, информация не раскрывается.



Уточняется, что 19 июня все трое пошли в кафе, чтобы наблюдать за гражданином Украины, за которым была заказана слежка.



Задержанные идентифицированы как гражданин Украины Роберт А., гражданин Армении Вардгес И. и гражданин РФ Арман С.