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В Германии арестованы три человека по подозрению в шпионаже
21.06.2024 16:30 Алина Груднева

В Германии арестованы три человека по подозрению в шпионаже

В Германии полиция арестовала граждан РФ, Армении и Украины по подозрению в шпионаже.

По данным газеты DW, три человека задержаны во Франкфурте-на-Майне.

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По версии следствия, подозреваемые собирали информацию для иностранной спецслужбы, а также следили за украинцем. На спецслужбу какой именно страны они могли работать, информация не раскрывается.

Уточняется, что 19 июня все трое пошли в кафе, чтобы наблюдать за гражданином Украины, за которым была заказана слежка.

Задержанные идентифицированы как гражданин Украины Роберт А., гражданин Армении Вардгес И. и гражданин РФ Арман С.

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