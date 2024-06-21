



Адские пожары в Турции: возросло число погибших

В Турции число погибших из-за масштабных пожаров возросло до 11 человек.



Информацию об этом подтвердил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, огонь добрался до населенных пунктов. Также пострадали 78 человек, из которых пятеро находятся в критическом состоянии.



Пожар вспыхнул несколько дней назад между провинциями Диярбакыр и Мардин, после чего под воздействием ветра начал быстро распространяться через села.



Огонь удалось взять под контроль лишь в пятницу, 21 июня. Причина возникновения масштабного пожара выясняется.