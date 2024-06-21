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Адские пожары в Турции: возросло число погибших
21.06.2024 17:01 Алина Груднева

Адские пожары в Турции: возросло число погибших

В Турции число погибших из-за масштабных пожаров возросло до 11 человек.

Информацию об этом подтвердил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

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По его словам, огонь добрался до населенных пунктов. Также пострадали 78 человек, из которых пятеро находятся в критическом состоянии.

Пожар вспыхнул несколько дней назад между провинциями Диярбакыр и Мардин, после чего под воздействием ветра начал быстро распространяться через села. 

Огонь удалось взять под контроль лишь в пятницу, 21 июня. Причина возникновения масштабного пожара выясняется.

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