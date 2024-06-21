



ЧП из-за пролета истребителя в Польше: пилот отстранен

В Польше из-за повреждения домов во время тренировочного полета истребителя МиГ-29 отстранен пилот.



По данным RMF FM, ему запретили летать, пока продолжается расследование.



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Расследование ведут военная полиция Польши и государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий. В частности, будут проверены действия пилота во время полета и возможная неисправность бортовых приборов истребителя.



Напомним, что МиГ-29 вылетел с 22-й базы тактической авиации на тренировочный полет. Истребитель преодолел звуковой барьер, когда пролетал над селом Шаленец на высоте около 300 метров.



Военные пообещали покрыть все убытки из-за происшествия.