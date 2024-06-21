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ЧП из-за пролета истребителя в Польше: пилот отстранен
21.06.2024 18:05 Алина Груднева

ЧП из-за пролета истребителя в Польше: пилот отстранен

В Польше из-за повреждения домов во время тренировочного полета истребителя МиГ-29 отстранен пилот.

По данным RMF FM, ему запретили летать, пока продолжается расследование.

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Расследование ведут военная полиция Польши и государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий. В частности, будут проверены действия пилота во время полета и возможная неисправность бортовых приборов истребителя.

Напомним, что МиГ-29 вылетел с 22-й базы тактической авиации на тренировочный полет. Истребитель преодолел звуковой барьер, когда пролетал над селом Шаленец на высоте около 300 метров.

Военные пообещали покрыть все убытки из-за происшествия.

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