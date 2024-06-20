



В Польше из-за пролета истребителя повреждены несколько домов

В Польше из-за учебного полета истребителя Миг-29 повреждены несколько домов.



По словам Главного командования Вооруженных сил стры, инцидент произошел 20 июня в районе села Шаленец.



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МиГ-29 вылетел с 22-й базы тактической авиации на тренировочный полет. Истребитель преодолел звуковой барьер, когда пролетал над селом на высоте около 300 метров.



"В результате воздействия звуковой волны повреждены кровли нескольких домов. Отдел военной полиции в Мальборке и Государственная комиссия по расследованию авиационных инцидентов принимают меры, предусмотренные соответствующими процедурами", – сказано в сообщении.



Военные принесли извинения и заверили, что компенсируют восстановление имущества.