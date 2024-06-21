Массовое отключение света на Балканах: названа причина
Массовое отключение света в Черногории, Боснии и Герцеговине, Албании и Хорватии связано с резким увеличением потребления электроэнергии на фоне экстремальной жары.
По данным информационного агентства Reuters, такое объяснение предоставил министр энергетики Черногории Саша Муйович.
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"Сбой произошел в результате большой нагрузки на сеть, внезапного увеличения потребления электроэнергии из-за экстремально высокой температуры", – пояснил министр.
В свою очередь, министр энергетики Албании Белинда Балуку сообщил о поломке на перемычке между Албанией и Грецией. В стране уже восстановили подачу электроэнергии, но не исключают новых отключений света.