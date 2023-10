Стрельба в ТЦ в Бангкоке: новые данные о жертвах и стрелке

В результате стрельбы в торговом центре Siam Paragon в Бангкоке погибли три человека.



Обновленные данные публикует информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в тайской полиции.



Уточняется, что еще как минимум трое получили ранения. Арестованным стрелком оказался 14-летний подросток. Его мотивы устанавливаются. Полиция приступила к расследованию.



Напомним, что подозреваемый устроил стрельбу в торговом центре средь бела дня, когда там было полно туристов. Посетители в панике выбежали на улицу. Стрелка удалось быстро нейтрализовать и задержать.

Video footage shows the moment the shooter got arrested at Siam Paragon Mall in Bangkok. At least 3 dead, according to emergency services#Thailand #Bangkok #สยามพารากอน #Bangkok #Thailand #Gunshots #Mall #Shooting #Breaking #Latest pic.twitter.com/ugOA0N8Ufo